Aguirre lamenta perda de liderança, mas confia na recuperação do São Paulo

O técnico Diego Aguirre lamentou o fato de o São Paulo sair da ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Atlético Mineiro, no Independência. O time tem os mesmos 46 pontos do Internacional, que bateu o Flamengo pela 23ª rodada, mas leva a pior nos critérios de desempate.

"Perdemos a liderança e isso dói porque é um lugar de privilégio estar no topo. Mas vamos tentar ganhar os próximos jogos para recuperar essa posição", disse o treinador, que preferiu não polemizar sobre se o resultado foi justo. "Futebol tem de fazer gol e não fizemos. A justiça é relativa", avisou.

Aguirre explicou que não ficou satisfeito com o resultado, até porque o time criou muitas chances para marcar. Mas ele elogiou o desempenho dos atletas são-paulinos. "Não fiquei satisfeito com o resultado, mas temos de ser justos com os jogadores. Dei os parabéns para eles e fiquei orgulhoso do que fizeram. Se jogarmos assim, o time será protagonista até o final", comentou.

Sem poder contar com Diego Souza, Everton e Bruno Peres, Aguirre evitou falar sobre a falta que os desfalques fizeram. "Quem jogou fez uma grande partida. Com tantas rodadas é normal perder atletas", explicou o técnico, que vem conseguindo fazer uma boa campanha no São Paulo.

Para ele, na derrota para o Atlético-MG teve um erro grave do árbitro Anderson Daronco. "Nós tomamos o gol cedo e tentamos propor o jogo. Tentamos diferentes caminhos, mas não aconteceu. Em respeito ao pênalti, foi um pênalti claro que o juiz não deu", avisou.