Aguirre mantém mistério no São Paulo e Araruna deve ser improvisado na direita

O técnico Diego Aguirre comandou neste sábado, em Belo Horizonte, o último treino do São Paulo antes da partida contra o Cruzeiro, no domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time tricolor vem de derrota para o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, e nem passou por São Paulo entre uma partida e outra. Depois de realizar uma atividade na sexta-feira em Porto Alegre, o elenco desembarcou na capital mineira à noite e neste sábado realizou um trabalho no CT do Atlético-MG.

Para a partida, o treinador terá três desfalques por suspensão: o zagueiro Arboleda, o lateral-direito Militão e o volante Hudson receberam o terceiro cartão amarelo. Na zaga, Bruno Alves ganhará um chance entre os titulares.

As outras duas posições podem ser ocupadas pelo volante Araruna. Isso porque o eventual substituto no lado direito, Bruno Peres, contratado junto à Roma, foi relacionado pela primeira vez, mas ainda não reúne condições físicas ideais para entrar em campo. A tendência é que ele comece no banco de reservas e Araruna seja improvisado no setor. Com isso, Luan entra no meio-campo.

"Treinei bem nos últimos dias e estou pronto se o Aguirre precisar. Independentemente da função, seja no meio de campo ou na lateral, quero ajudar o time da melhor maneira possível", afirmou Araruna.

"Acredito que é importante para o elenco ter opções mais versáteis. Em uma viagem como esta de Porto Alegre para Belo Horizonte, alguém pode desfalcar a equipe, então um jogador que faz mais de uma função tática pode ajudar. Já desempenhei as duas funções e estou bem adaptado", emendou.

O São Paulo ocupa a segunda colocação na tabela do Brasileirão, com 29 pontos, a dois de distância do líder Flamengo. A provável escalação do time tricolor neste domingo terá: Sidão; Araruna (Bruno Peres), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Nenê; Everton, Rojas e Diego Souza.