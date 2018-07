Aguirre minimiza sustos e elogia Alex após vitória do Inter

O Internacional venceu o São Paulo por 2 a 1 em Rio Grande, domingo, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, mas o triunfo poderia ter sido ainda mais fácil, pois o time perdeu um pênalti quando já ganhava por 2 a 0 e ainda passou sustos nos minutos finais. O técnico Diego Aguirre, porém, minimizou os sustos e preferiu festejar o triunfo.

"Por momentos fomos muito bem, merecíamos vencer com mais tranquilidade. Estivemos perto do terceiro gol. Mas acontece. No final, ficou um pouco ruim, mas o importante é vencer", afirmou Aguirre.

O meia Alex foi figura decisiva para o triunfo do Inter ao marcar dois gols na partida de domingo. E o treinador torce pela renovação do contrato do jogador, que se encerra no meio de 2015. "Eu já que disse gostaria muito que ele ficasse. Não é uma decisão minha, mas gostaria de ter um jogador dessa qualidade no time. É uma opção muito boa", comentou.

Com 12 pontos, o Inter está na terceira colocação no Campeonato Gaúcho. O time agora volta as suas atenções para a disputa da Copa Libertadores, pois na próxima quinta-feira vai encarar a Universidad de Chile, às 20h15, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo 4.