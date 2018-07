Aguirre pede 'responsabilidade' no São Paulo e cobra bom início no Brasileirão

O técnico uruguaio Diego Aguirre evitou qualquer discurso conformado ou pessimista no São Paulo. Neste domingo, véspera da estreia do time no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, contra o Paraná, ele afirmou que a equipe precisa assumir a "responsabilidade" e ter um início vitorioso na competição.

"Todos os jogos são importantes. Teremos 38 decisões pela frente, com a mesma exigência em cada partida", avaliou o treinador ao site oficial do São Paulo. "Por isso, temos que começar bem para terminar bem. Vamos assumir esta responsabilidade, porque queremos vencer desde o início para manter o crescimento do time."

Embora seja estrangeiro, Aguirre lembrou que teve passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Internacional e Atlético Mineiro. Assegurou, assim, que conhece bem a competição e pode colocar o São Paulo na briga pelo título.

"Estou acostumado com a competição, sei o que vem pela frente e acredito que a minha experiência no futebol brasileiro anteriormente possa ser uma vantagem. Creio que seria mais difícil se esta fosse a minha primeira passagem pelo País", admitiu o técnico, antes de complementar.

"Temos que saber competir. Gosto de campeonatos longos, especialmente o Brasileiro, que tem boas equipes e vários clubes candidatos ao título, então isso gera uma expectativa grande. Quero que o São Paulo esteja onde sempre merece", finalizou.