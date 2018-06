Aguirre 'perde' mais dois e relaciona 20 para duelo contra o Inter

O técnico Diego Aguirre divulgou nesta segunda a lista de relacionados do São Paulo para enfrentar o Internacional com 20 atletas, menos do que costuma acionar para as partidas. As equipes duelam pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça, às 21h30, no Morumbi.

+ Marcos Guilherme lamenta 'erros' em negociação de São Paulo e Atlético-PR

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Nenê e Bruno Alves são os principais desfalques do time para o jogo contra o gaúchos. Mas o São Paulo também não terá Marcos Guilherme, que se despediu do clube após a derrota para o Palmeiras, Valdívia, que não atuará diante do Inter em função de uma cláusula contratual de seu empréstimo, e ainda Hudson, com uma pequena contratura na coxa direita.

O volante precisou ser substituído no intervalo do Choque-Rei do último sábado, quando deu lugar a Petros, que deve ser titular nesta terça. Arboleda deve entrar no lugar de Bruno Alves. As principais dúvidas estão na parte da frente.

No lugar Marcos Guilherme, as principais opções são Lucas Fernandes, Bissoli e Paulinho. O primeiro também é opção no meio-campo, para lugar de Nenê, mas disputa posição com Shaylon.

Nesta segunda, em treino parcialmente aberto para a imprensa, a equipe tricolor finalizou os ajustes para o jogo no CT da Barra Funda. O foco foi nos ajustes táticos e também em cobranças de bola parada.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Júnior Tavares e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins e Arboleda

Volantes: Araruna, Liziero, Jucilei e Petros

Meias: Everton, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Caíque, Diego Souza, Paulinho e Tréllez