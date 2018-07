Aguirre prepara Inter com Freitas e Nilmar entre os titulares

O Internacional terá mudanças para o jogo deste domingo, contra o São Paulo de Rio Grande, fora de casa, em rodada do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, o técnico Diego Aguirre escalou Nilmar e o uruguaio Nicolás Freitas entre os titulares no encerramento da preparação da equipe para a partida deste fim de semana.

Se confirmada a escalação, o volante Freitas fará sua estreia direto como titular do time gaúcho. O uruguaio foi contratado recentemente a pedido de Aguirre. Os dois trabalharam juntos no Peñarol.

No ataque, Nilmar deve ser um dos titulares. Aguirre, que vem poupando seus principais jogadores no Gauchão, conta com o atacante porque ele não poderá entrar em campo na segunda partida do Inter na Copa Libertadores, na próxima quinta. Nilmar vai cumprir suspensão no duelo com o Universidad de Chile.

Na zaga, o principal destaque será a volta de Juan. O defensor deve fazer sua primeira partida com a camisa do Inter neste ano após se recuperar de cirurgia realizada no pé direito ainda em 2014. Juan formará dupla de zaga com Réver.

Com estas variações entre titulares e reservas, o treinador uruguaio deve mandar a campo neste domingo a seguinte formação: Alisson; Cláudio Winck, Réver, Juan e Alan Ruschel; Freitas, Nilton, Anderson, Alex e Jorge Henrique; Nilmar.