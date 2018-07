Aguirre repete time e confirma Atlético-MG com titulares O técnico Diego Aguirre vai mesmo levar o time titular do Atlético-MG para encarar o Tombense neste domingo, pelo Campeonato Mineiro. No treino desta sexta-feira, ele repetiu a escalação da atividade de quinta e indicou que voltará a escalar o que tem de melhor depois de duas partidas levando a campo uma equipe bastante alternativa.