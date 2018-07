Aguirre repetirá time que goleou chilenos nesta quarta

O técnico do Internacional, Diego Aguirre, indicou no treino desta segunda-feira que deve escalar na quarta-feira, contra o The Strongest, o mesmo time que goleou a Universidad de Chile por 4 a 0 na rodada passada do Grupo 4 da Copa Libertadores.

A escalação de uma equipe mista chegou a ser aventada pela comissão técnica depois que os reservas venceram o Brasil de Pelotas com facilidade, no domingo, pelo Campeonato Gaúcho. O treinador, contudo, não encampou a ideia e treinou com seus titulares nesta segunda.

A única diferença para o time que venceu o Universidad de Chile foi a ausência do zagueiro Alan Costa, poupado porque entrou em campo no domingo. Na atividade desta segunda, seu substituto foi o jovem Eduardo, da base do Inter. Desta forma, os titulares treinaram com Alisson; Ernando, Eduardo, Juan e Geferson; Rodrigo Dourado, Charles Aránguiz, Jorge Henrique, D''Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar.

Com esta formação, Aguirre deu atenção à posse de bola na primeira parte do treino, realizado em campo reduzido. Em seguida, dividiu todo o grupo para um trabalho tático no gramado. Os jogadores que foram titulares no domingo fizeram apenas treino regenerativo na academia do clube.

O Inter precisa da vitória na quarta-feira para garantir sua classificação às oitavas de final sem precisar do outro resultado do grupo - Emelec x Universidad de Chile. Se vencer, garante também a primeira colocação da chave. Atualmente o time gaúcho lidera com 10 pontos, contra 9 do The Strongest e 7 do Emelec. O time chileno não tem mais chances de classificação.