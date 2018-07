Aguirre separa times para Estadual e Libertadores

O técnico Diego Aguirre dividiu o treino do Internacional em dois neste sábado. Em um campo, ficaram os jogadores que enfrentarão o Brasil de Pelotas neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. No outro, os prováveis titulares contra o Emelec, quarta-feira, no Equador, pela Libertadores.

Dos que jogarão o Estadual, a novidade foi o retorno de Anderson. No entanto, a presença do volante desde o início é incerta. O provável time para domingo terá: Muriel; Cláudio Winck, Paulão, Alan Costa e Geferson; João Afonso, Rodrigo Dourado, Alan Ruschel, Valdívia e Jorge Henrique; Lisandro López.

O time da Libertadores teve como surpresa o retorno de Aránguiz, recuperado de lesão. Nilmar e D''Alessandro continuam fora. O primeiro ainda tem chances de atuar no meio da semana. Já o argentino tem situação mais complicada.

Preocupado em jogar fora de casa, Aguirre montou o esquema com três zagueiros e três volantes para enfrentar o time do Equador. A equipe que deve entrar em campo contra o Emelec terá: Alisson; Ernando, Juan e Réver; Léo, Nico Freitas, Nilton, Aránguiz e Fabrício; Alex e Sasha.