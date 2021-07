Aguirre tem dúvida no Inter entre Galhardo ou Yuri Alberto para duelo no Paraguai

O Internacional decidirá o seu futuro na Copa Libertadores nesta quinta-feira contra o Olimpia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Após o 0 a 0 no Paraguai, o time precisará vencer para se classificar às quartas de final sem necessidade de pênaltis ou ser eliminado direto. E a definição do ataque é a única dúvida do técnico Diego Aguirre: Yuri Alberto ou Thiago Galhardo.

O comandante uruguaio poupou Yuri Alberto diante do Juventude, no último domingo, justamente para o jovem atacante estar descansado no Paraguai. Acontece que o ex-titular Thiago Galhardo foi muito bem na vitória por 1 a 0 e deixou o treinador com dúvidas.

Galhardo não apenas fez o gol da vitória que acabou com jejum de seis jogos, como deu enorme trabalho aos defensores. Apareceu bem na frente para finalizar, deixou os companheiros na cara do gol e mostrou que está focado no clube após saída frustrada para o Corinthians.

Por outro lado, Yuri Alberto vinha com seca de gols e sofrendo junto com o time pela sequência amarga sem resultados bons. Apesar de descansado, só saberá nesta quarta-feira se voltará ao time. Há uma mínima possibilidade de atuarem juntos, por causa do estado físico de Taison. O ídolo ainda não recuperou a melhor forma neste retorno para Porto Alegre e vem jogando com dores.

De certo estão os retornos do volante Rodrigo Dourado e do lateral-esquerdo Moisés. Eles também foram resguardados contra o Juventude, apesar de o lateral ter entrado na segunda etapa. Sarabia segue fora, por lesão, assim como Zé Gabriel e Guerrero.

Nesta terça-feira, Aguirre focou muito no posicionamento do grupo em campo e orientou como quer que a equipe se comporte longe de casa. O Olimpia poupou todo o time no fim de semana mostrando que quer a vaga às quartas de final. O Internacional, dominado pelos paraguaios na ida, terá de mostrar superação.