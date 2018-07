Aguirre tenta seu primeiro grande feito no São Paulo diante do Atlético-PR

Diego Aguirre tem a chance de conseguir seu primeiro grande feito sob o comando do São Paulo nesta quinta-feira. O time tricolor recebe o Atlético-PR às 19h15, no Morumbi, com o objetivo de reverter a vantagem do adversário e conseguir avançar para a próxima fase da Copa do Brasil.

No primeiro confronto, realizado em Curitiba, vitória do Atlético por 2 a 1, resultado que obriga o São Paulo a vencer por dois gols de diferença ou um e a decisão vai para os pênaltis. Não há diferença de gols marcados fora ou em casa.

Desde que chegou ao São Paulo, Aguirre comandou a equipe em sete jogos, sendo cinco deles em mata-mata. Passou pelo modesto São Caetano e foi eliminado pelo Corinthians. Ainda empatou sem gols com o Rosario Central, na Argentina, pela Copa sul-americana.

Priorizando a marcação, o treinador uruguaio deu maior estabilidade para a defesa, mas ainda tem problemas na criação e finalização.

Na quarta-feira, como de praxe, ele comandou um treino tático sem a presença da imprensa, mas a tendência é que Cueva e Nenê atuem juntos para abastecerem Valdivia e Trellez e a ideia é explorar bastante a jogada aérea, um dos pontos fracos do Atlético-PR, comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Recém-contratado, Everton ainda não tem condições de jogo, por outro lado, Arboleda, Liziero, Petros e Trellez, poupados diante do Paraná, voltam.

O Atlético-PR também poupou atletas na primeira rodada do Brasileiro. Paulo André, Thiago Heleno, Lucho González e Guilherme não enfrentaram a Chapecoense para estarem 100% hoje. O zagueiro Wanderson é o desfalque.

FICHA TÉCNICA

São Paulo: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Régis; Jucilei, Petros (Liziero), Cueva e Nenê; Valdívia e Tréllez

Técnico: Diego Aguirre

Atlético-PR: Santos; Pavez, Paulo André e Thiago Heleno; Jonathan, Matheus Rossetto, Lucho González e Carleto; Nikão, Guilherme e Pablo

Técnico: Fernando Diniz

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h15