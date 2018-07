Aguirre tenta valorizar empate do Inter e admite atuação ruim

O treinador evitou classificar o resultado como "horroroso" para as pretensões do Inter no Campeonato Brasileiro e tentou exaltar a força do Figueirense como mandante, condição em que o time catarinense ainda não foi batido no Brasileirão. "Horroroso, não sei. Ganharam de Cruzeiro e Palmeiras aqui e fizeram um jogo agressivo", afirmou.

Com o empate, o Inter passa a somar dez pontos em oito jogos e está apenas em 11º lugar no Brasileirão. Aguirre lembrou que cinco desses confrontos foram disputados como visitante, o que tem impedido o time de embalar, ainda mais que não conquistou nenhuma vitória fora de casa. "Tivemos mais jogos fora do que dentro. Nós estamos precisando de uma vitória fora", comentou.

Após o jogo com o Figueirense, o Inter só voltará a entrar em campo em 28 de junho, quando vai receber o Santos, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão.