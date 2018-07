Aguirre testa Inter com Alisson, Réver e reservas para jogo de domingo

A principal novidade do time deverá ser o retorno do goleiro Alisson, recuperado de lesão. Já o zagueiro Réver, que também estava contundido, voltará ao Inter, formando a dupla de zaga com Eduardo, promessa das divisões de base. Por sua vez, o volante Wellington deverá ser improvisado na lateral direita.

O time que iniciou o treinamento desta sexta-feira e deve enfrentar o Inter tem a seguinte formação: Alisson; Welington, Eduardo, Rever e Artur; Nico Freitas, Nilton, Anderson, Taiberson e Vitinho; Rafael Moura.

De volta ao Inter após cirurgia no tornozelo, Eduardo Sasha chegou a ser testado entre os titulares e deve ficar como opção no banco de reservas contra o Joinville, assim como Alisson Farias, que também foi usado na equipe principal em parte do treino.

Enquanto esse time se acertava para o duelo com o Joinville, D''Alessandro e Lisandro López correram em volta do gramado e mais tarde se exercitaram ao lado de Juan, Aránguiz e Alan Ruschel. Nilmar e Alex fizeram trabalhos leves no campo, enquanto Rodrigo Dourado, William, Ernando, Alan, Geferson e Valdívia ficaram na academia de musculação.

O Inter ainda treina neste sábado, na véspera do duelo com o Joinville. O momento do time no Brasileirão é péssimo, apenas em 16º lugar e vindo de três derrotas consecutivas.