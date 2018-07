Aguirre treina com o grupo pela 1ª vez e pode estrear pelo Botafogo

Um dia depois de empatar com o Sport no Recife, o Botafogo voltou aos treinos já no Rio e iniciou os treinos para o confronto com o Grêmio, sábado, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo, os reservas foram a campo nesta terça e participaram de um coletivo em campo reduzido.

A principal novidade da atividade no gramado ficou por conta da presença do atacante Rodrigo Aguirre. Contratado no mês passado, o uruguaio está sem atuar desde dezembro, graças a uma cirurgia no joelho. Por isso, vinha realizando apenas trabalhos físicos até esta terça, quando finalmente treinou com bola ao lado dos companheiros.

Agora, a tendência é que Aguirre seja relacionado e fique como opção para Alberto Valentim no duelo com o Grêmio. Quem se tornou dúvida para o confronto foi o goleiro Gatito Fernández. Destaque no empate com o Sport, o paraguaio levou uma pancada no joelho na partida, ficou no departamento médico nesta terça e pode dar lugar a Jefferson.

Quem falou sobre a possível ausência de Gatito foi o jovem Ezequiel, atacante de 20 anos. "O Gatito e o Jefferson são goleiros de alto nível. É questão de parte médica. A ausência do Gatito não será problema se acontecer", considerou.

Um dos destaques da base botafoguense, Ezequiel foi promovido ao time principal, chegou a ser titular, mas perdeu espaço novamente e tem reforçado o sub-20 em algumas partidas. O próprio atacante, no entanto, minimizou estas idas e vindas entre base e profissional.

"Tem sido normal, tranquilo. Não vejo como demérito. O Barroca (técnico do sub-20) e o Valentim têm conversado bastante. Objetivo é ganhar ritmo", disse. "O futebol não é uma ciência exata. Ele (Valentim) fala sempre para ficarmos concentrados, porque a oportunidade vai aparecer."