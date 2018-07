Aguirre valoriza empate e lamenta lesão de Dátolo no Atlético

"Não é para comemorar, mas foi um ponto importante porque continuamos em primeiro e estamos um pouco mais perto da classificação. Teremos um jogo muito importante na semana que vem para tentar a vitória e aí, praticamente, chegar ao nosso primeiro objetivo que é passar de fase. Hoje, tivemos dificuldades no final e o empate foi bom para nós", comentou o treinador uruguaio.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos sete pontos, em primeiro lugar no Grupo 5, com dois de vantagem exatamente para o Colo Colo. E os dois times voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, mas agora em Belo Horizonte. Assim, uma vitória praticamente garantirá o time nas oitavas de final.

Aguirre só lamentou que o bom início de segundo tempo do Atlético em Santiago tenha sido abortado pela lesão do meia argentino Dátolo, que entrou no intervalo, mas foi substituído após ficar apenas 16 minutos em campo. A partir daí, o time foi bastante pressionado pelo Colo Colo, mas ao menos conseguiu sustentar o 0 a 0.

"No melhor momento do jogo para nós, quando tínhamos o controle da bola e estávamos bem, tivemos esse problema com o Dátolo. Colocamos três volantes, mas o time foi muito para trás e perdeu muitas bolas na saída. O importante é que, fora de casa, na Libertadores, se você não puder ganhar, não perder é bom", completou Aguirre.

Antes do seu próximo compromisso pela Libertadores, o Atlético vai atuar pelo Campeonato Mineiro. No próximo domingo, o time enfrentará o América, no Independência, pela sétima rodada.