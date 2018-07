Aguirre vê Atlético-MG no 'caminho certo' para a Libertadores

"A vitória foi merecida e jogamos com muita seriedade, respeitando o rival. Gostei, jogamos bem, não demos chances para o adversário e poderíamos ter feito mais gols. Então, acho que foi bom. Como um teste prévio, os rendimentos individuais foram bons, enfim, o time respondeu bem", afirmou o comandante uruguaio, em entrevista coletiva, lembrando também que o triunfo foi importante para o Atlético ganhar confiança e embalo para a sua estreia na competição continental.

"O elenco é bom e estamos prontos para enfrentar qualquer time na Libertadores, preparados para começar bem. Obviamente, o trabalho tem que continuar, temos de ajeitar algumas coisas, mas estamos no caminho certo", enfatizou o treinador.

Aguirre ainda elogiou a boa presença de público no Independência, que contou com 8.293 pagantes nesta quarta-feira, mesmo com o jogo sendo transmitido ao vivo pela TV aberta. "A torcida, hoje, quarta-feira depois do carnaval, jogo às 10h da noite, com TV e eles (torcedores) estavam com a gente. Foi excelente ter o apoio, a torcida esteve a todo momento com os jogadores. É um bom sinal porque temos que estar todos juntos para tentar que a coisa seja boa", comentou o técnico, já projetando os próximos duelos em casa que o time fará.

Após assumir a ponta do Campeonato Mineiro, o Atlético só voltará a atuar como mandante no próximo dia 21, contra o Boa, pela quarta rodada da competição estadual, na qual o time volta a jogar no sábado, contra o Guarani de Divinópolis, no estádio Farião. Em seguida, na quarta-feira, a equipe terá pela frente o Melgar, em Arequipa, no Peru, na estreia da Libertadores.