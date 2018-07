Aguirre vê empate justo e aprova atuação de reservas do Atlético-MG Mesmo sem chances de classificação, o Atlético-MG fez o clássico mineiro com o América-MG na noite desta quarta-feira, em rodada da Copa Sul-Minas-Rio. E, na avaliação do técnico Diego Aguirre, o time não decepcionou, apesar do empate por 1 a 1. Isso porque o treinador mandou a campo uma equipe reserva para fazer testes, visando a Copa Libertadores.