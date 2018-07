Aguirre vê Inter 'subestimar' rival e faz alerta antes de Gre-Nal decisivo

"Todos subestimaram o Strongest, inclusive vocês (jornalistas), pensando que a gente iria golear o time deles. Tentei mostrar que eles classificaram empatando fora com o Morelia (pela fase preliminar da Libertadores). Falaram muito que o Inter já estava classificado, mas quando você não fica ligado e concentrado, pode ter dificuldades. Nós temos que aprender com o que aconteceu. E para que não aconteça de novo", ressaltou o comandante.

Aguirre, entretanto, admitiu que era "complicado se concentrar totalmente" no jogo diante do The Strongest durante os 90 minutos, tendo em vista a proximidade do primeiro jogo da final do Gauchão. Após um primeiro tempo no qual foi dominante e abriu o placar com um gol de Valdívia, o time colorado se acomodou na etapa final e viu o The Strongest desperdiçar chances claras de gol.

"Acho que pensamos que o objetivo estava cumprido. Mas penso que ter um Gre-Nal pela frente, uma final com o Grêmio, fez com que alguns jogadores passassem a se cuidar. Ou não dar o seu máximo. Não pode acontecer, mas aconteceu", reconheceu o técnico.

A acomodação dos atletas também foi possível pelo fato de que o empate já garantiria a liderança isolada do Grupo 4 ao Inter, que com a vitória acabou fechando a fase de grupos da Libertadores com a terceira melhor campanha entre os 16 classificados às oitavas de final, ficando atrás apenas de Boca Juniors e do mexicano Tigres.