Aguirre vê São Paulo confiante após bater o líder e já pede foco no clássico

O técnico Diego Aguirre celebrou a vitória do São Paulo sobre o Flamengo, na noite de quarta-feira, mas pediu pés no chão e pouca comemoração, já que o próximo compromisso, no sábado, é o clássico com o Corinthians. Com o triunfo por 1 a 0, os paulistas colaram no líder carioca na tabela do Brasileirão.

"É uma vitória que nos dá confiança", analisou Aguirre, em coletiva após o jogo. "Temos que trabalhar muito e tentar ganhar o próximo jogo. Foi uma importante vitória, mas não dá para comemorar muito. Temos que pensar no sábado."

Aguirre destacou a postura defensiva do time diante dos rubro-negros. "Acho que defendemos bem, porque o Flamengo tem muita qualidade, um time que joga muito e tivemos precauções defensivas. Fizemos um grande jogo. Todos, não vou personalizar um jogador. Todos. Fomos solidários, jogamos bem. Tivemos uma boa resposta, tivemos bons momentos."

O treinador elogiou a atuação de Everton, autor do gol da vitória, e do estreante Rojas, que deu a assistência. "Everton é um jogador fantástico. Estou muito feliz com ele. Eu falei na chegada dele que é um jogador espetacular e está mostrando isso. Rojas fez uma boa estreia, que não é fácil, no Maracanã, com a camisa do São Paulo. Ele foi bem. Ainda tem muitas coisas para o time."

O São Paulo recebe o Corinthians no próximo sábado, às 21h, pela 13ª rodada do Campeoanto Brasileiro. A um ponto do Flamengo, o time tem a chance de assumir a liderança do torneio. Para isso, precisa vencer os rivais alvinegros e torcer para os cariocas não vencerem o Botafogo.