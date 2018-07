Aguirre veta três para estreia do Internacional na Libertadores

Destaques da última partida do Internacional, o meia Valdivia e o lateral Claudio Winck foram cortados da lista da equipe para a partida de estreia na Copa Libertadores, nesta terça-feira, contra o The Strongest, na Bolívia. Além deles, o atacante argentino Martín Luque ficou de fora da lista do técnico Diego Aguirre.

Curiosamente, Valdivia e Winck foram os autores dos gols do Inter na vitória sobre o Caxias, sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Eles vão ficar treinando em Porto Alegre para a sequência do Estadual e da Libertadores. Para a vaga de Valdivia, Aguirre confirmou Anderson entre os titulares.

Com estas definições, o treinador uruguaio vai manter a equipe que treinou no domingo, com Alisson; Léo, Alan Costa, Ernando e Fabrício; Nilton, Aránguiz, Anderson, D''Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar.

A preparação para o jogo na Bolívia foi encerrada na manhã desta segunda-feira, com um trabalho de bola parada e um treino recreativo. À tarde, a delegação embarcou rumo à Santa Cruz de la Sierra, onde jogadores e comissão técnica vão permanecer até poucas horas antes do jogo, a ser disputado na altitude de 3,6 mil metros da capital La Paz.

Não será a primeira vez que o Inter enfrentará o The Strongest na Libertadores. Em 2012, o time gaúcho goleou o rival boliviano por 5 a 0 no Beira-Rio e empatou por 1 a 1 em solo boliviano, ambos os jogos pela fase de grupos.

Confira a lista de relacionados para a estreia na Libertadores:

Goleiros: Alisson e Muriel;

Laterais: Léo, Fabrício e Alan Ruschel;

Zagueiros: Alan Costa, Ernando, Paulão e Réver;

Volantes: Nilton, Aránguiz, Nicolás Freitas e Rodrigo Dourado;

Meias: Anderson, D''Alessandro e Alex;

Atacantes: Eduardo Sasha, Nilmar, Vitinho e Rafael Moura.