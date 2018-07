Aidar ataca CBF e já reclama de convocação de Ganso O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, voltou a atacar o presidente da CBF, José Maria Marin, nesta terça-feira. Durante evento no Morumbi onde anunciou que a camisa comemorativa à despedida de Rogério Ceni será lançada no dia 18 de novembro e que a partida festiva à aposentadoria do goleiro será apenas em fevereiro, o dirigente reclamou das convocações de atletas para a seleção com o Campeonato Brasileiro em andamento e do não-pagamento dos salários dos jogadores durante o período que eles estão a serviço da CBF.