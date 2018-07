Aidar cutuca Santos: 'Vou comer peixada no domingo'

A semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo, já começou a movimentar os clubes e o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, brincou com o confronto contra o Santos, na Vila Belmiro. Durante entrevista coletiva no estádio do Morumbi nesta segunda-feira o dirigente convocou os torcedores tricolores para comer uma ''peixada'' no domingo.

"O torcedor são-paulino passa em São Bernardo, às 11h, e vê o jogo do futebol feminino. No fim do jogo, desce e vai até Santos. Come uma peixada às 14h e outra peixada às seis e meia da tarde", disse o dirigente, que logo depois amenizou a brincadeira: "Falo isso com o maior respeito ao meu amigo Modesto Roma Júnior (presidente do Santos)".

Aidar recebeu nesta segunda o ministro do Esporte, George Hilton, em uma visita ao Morumbi. Os dois conversaram sobre a gestão no futebol brasileiro e também sobre o time feminino do São Paulo, que foi formado em uma seletiva em março. No domingo, a equipe joga contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Depois de um almoço, a dupla visitou as instalações do Morumbi e posaram para fotos.

O presidente são-paulino elogiou ainda o trabalho do técnico interino Milton Cruz e disse não ter novidades sobre a contratação do argentino Alejandro Sabella. "Não falamos de salário com ele ainda. Houve esse contato e ele ficou de dar a resposta sobre a possibilidade de treinar o São Paulo ou não. Se ele recusar, será o Milton Cruz, que está fazendo um ótimo trabalho", disse.