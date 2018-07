Aidar diz que aceitaria liberar Muricy Ramalho para a seleção

Se a CBF decidir que Muricy Ramalho é o nome ideal para comandar a seleção após a humilhante goleada sofrida para a Alemanha por 7 a 1 nas quartas de final da Copa que enterrou o sonho do hexa, o São Paulo não irá se opor. Quem garante é o presidente do clube, Carlos Miguel Aidar.

"Qual é o sonho de qualquer jogador, político ou treinador? Não é assumir o cargo mais alto em seu país? Então é claro que eu liberaria se houvesse convite, até porque ninguém é insubstituível", disse o presidente em conversa com o Estado.

Embora Tite desponte como principal favorito a assumir o posto, Muricy aparece como um dos candidatos que correm por fora. Ele chegou a ser convidado em 2010 pelo então presidente Ricardo Teixeira para substituir Dunga e aceitou, mas a recusa do Fluminense em liberá-lo sem pagamento de multa o fez recuar e ele permaneceu nas Laranjeiras, onde acabaria campeão brasileiro naquele ano. Mano Menezes foi escolhido em seu lugar.

Em entrevista exclusiva ao Estado no ano passado, o técnico disse que comandar o Brasil não estava mais entre suas prioridades. "Não passa mais na minha cabeça", disse.

Apesar de não fazer qualquer oposição a liberar o treinador, Aidar reforçou sua confiança no técnico e voltou a dizer que Muricy tem "contrato vitalício" com o Tricolor.

"Já disse que o Muricy será o treinador do São Paulo enquanto eu for presidente. A única chance dele sair do clube é se quiser", disse Aidar.