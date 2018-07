Aidar diz que resolveu imbróglio e livra clube de viagem

O imbróglio envolvendo São Paulo, Conmebol e CBF foi resolvido nesta quinta-feira com um final feliz para o clube tricolor. De acordo com o presidente Carlos Miguel Aidar, as entidades voltaram atrás e repassaram o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, para o próximo dia 19 e remarcaram o duelo contra o Internacional, no Morumbi, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para a próxima quarta.

A nova reviravolta aconteceu após o clube ameaçar ou não ir para a Colômbia ou então jogar contra o Vitória, neste domingo, em Salvador, com uma equipe mista, o que poderia facilitar a vida dos baianos, que lutam contra o rebaixamento na competição doméstica. "Está confirmado. O São Paulo joga contra o Inter no dia 12 e contra o Nacional no dia 19", afirmou Aidar à reportagem.

Desta forma, o planejamento volta a ser como era em sua origem. Segundo o São Paulo, a CBF sempre havia garantido a partida contra o Internacional na próxima quarta, mas um e-mail enviado na madrugada de quinta disse que o time paulista precisaria enfrentar o Atlético Nacional, o que revoltou os dirigentes.

A novidade chega com grande carga de alento para jogadores e comissão técnica, submetidos a um enorme desgaste por conta de viagens e jogos em sequência. Só o trajeto para Guayaquil, onde o time enfrentou o Emelec pelas quartas de final, são 16 horas de viagem. Antes de ir para o Equador, o clube foi a Criciúma (SC) e quando chegar já embarca para Salvador neste sábado. A delegação chega ao Brasil na madrugada desta sexta.