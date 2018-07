Aidar muda diretoria do São Paulo e se aproxima de antiga oposição

O presidente Carlos Miguel Aidar fez sua primeira movimentação política do ano e anunciará nesta terça-feira algumas mudanças na atual diretoria do clube. A principal novidade é a elevação de Júlio Casares à vice-presidência geral do São Paulo, cargo antes ocupado por Roberto Natel, aliado do agora desafeto Juvenal Juvêncio.

A principal ideia do presidente é se aproximar ainda mais das correntes que se opunham à sua eleição, estratégia que já vem sendo costurada desde que assumiu. Douglas Schwartzmann, diretor de comunicação, ficará com o cargo que era de Casares.

Dois antigos membros da diretoria voltam à cena: Dorival Decoussau assume as Relações Institucionais e Ricardo Haddad ficará com a área administrativa. Os dois eram da situação, mas se rebelaram contra Juvenal e passaram a integrar a chapa oposicionista, liderada por Marco Aurélio Cunha e Kalil Rocha Abdalla.