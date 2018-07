Aidar reafirma prioridade por Sabella e adia prazo para ter o treinador O São Paulo desembarcou aliviado nesta quinta-feira, após a vitória por 2 a 1 no sufoco diante do Danubio, na última quarta, no Uruguai, que deixou a equipe mais próxima de uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Apesar do resultado positivo e do momento decisivo na temporada, o assunto nesta volta ao País foi mais uma vez a contratação do novo treinador.