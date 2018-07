Aidar se encontra com presidente da Conmebol na sede em Assunção

Dois dirigentes do São Paulo participaram de uma reunião na sede da Conmebol no começo desta semana. O presidente Carlos Miguel Aidar e o ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta estiveram em Assunção, no Paraguai, para um encontro cordial com o presidente Juan Ángel Napout. Ao fim da conversa, as duas partes trocaram presentes e posaram para fotos.

Pimenta foi presidente do clube entre 1990 e 1994, período em que o São Paulo ganhou duas Copas Libertadores, duas Recopa Sul-Americanas e uma Supercopa Sul-Americana. Os anos marcaram também uma aproximação entre a diretoria tricolor e a entidade sul-americana. O dirigente tem poucas aparições públicas atualmente, mas ainda participa ativamente na política do clube e ocupa o cargo de conselheiro.

Em entrevista ao site da Conmebol, o presidente da entidade disse que sente felicidade ao receber dirigentes de outros clubes. "Esta é a casa de todos os dirigentes sul-americanos e é um grande prazer receber os amigos", comentou. Em comunicado, os são-paulinos também destacaram a oportunidade do encontro. "O São Paulo sempre tem uma ótima relação com a Conmebol e essa foi uma boa oportunidade para renovar esses laços de amizade".