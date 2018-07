Fã de Osorio, Aidar teme que treinador receba proposta

O presidente Carlos Miguel Aidar teme perder o técnico Juan Carlos Osorio. A revelação foi feita nesta sexta-feira quando o mandatário do São Paulo revelou o novo plano de gestão do clube em entrevista coletiva.

"Tive uma reunião bastante longa só com ele e outra com Ataíde junto. Ele tem uma cultura de trabalhar em um clube que tem dono. Lá, ele sentava a cada mês e o dono fazia. O São Paulo não tem dono, é dos seus associados. Ele não tinha o hábito de receber tantas sugestões, comentários e ingerências. Tenho muito medo de perder o Osorio, ele é um treinador extraordinário", afirmou o presidente.

A saída do treinador está próxima de se concretizar no mês passado. Depois de receber uma mensagem criticando seu trabalho, Osorio confessou que conversaria com a família sobre a melhor decisão. Osorio também estava insatisfeito com o desmanche da equipe, que perdeu oito jogadores desde que ele chegou. O treinador se sentiu tentado por causa de uma sondagem da seleção mexicana.

"Ele é o que de melhor aconteceu no Brasil nos últimos anos. Sou fã número 1. Na partida contra o Joinville, quando estávamos com dez desfalques, ele teve a sabedoria de elogiar os jogadores no vestiário e de destacar a capacidade do time na entrevista. Torço para não aparecer proposta de alguma seleção que possa disputar Copa do Mundo. Se vier, ele vai balançar", completou Aidar.