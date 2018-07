Aílton Silva é demitido pela segunda vez do São Caetano O São Caetano decidiu demitir um treinador pela terceira vez em apenas 15 rodadas do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, a diretoria decidiu mandar embora o técnico Ailton Silva, que já havia sido demitido pelo próprio clube do ABC uma vez na atual edição do estadual.