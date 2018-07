Ailton Silva substitui Geninho e assume São Caetano

Ailton Silva se apresentou ao elenco e já comandou o primeiro treinamento na tarde desta quarta-feira, pensando na estreia contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12ª rodada. O treinador ficará até o fim do Paulistão, mas, dependendo do desempenho, o vínculo pode ser prorrogado para a Série B do Brasileiro.

"Venho acompanhando não só o São Caetano, mas também vários jogos do Paulistão. Sei que a missão é dura, tenho essa consciência, mas é possível, pois não tem nada sacramentado. Não podemos mais adiar essa reação", afirmou Ailton Silva, que substituiu Emerson Leão no ano passado e por muito pouco não levou o São Caetano à elite do Campeonato Brasileiro, terminando a Série B em quinto lugar, com os mesmos 71 pontos que o quarto colocado Vitória - ficou atrás no número de vitórias (21 contra 20).

Sem vencer desde a estreia, quando bateu o Atlético Sorocaba fora de casa, o São Caetano é o lanterna no Paulistão, com apenas cinco pontos. Diante da fraca campanha, Geninho resolveu pedir demissão e deixou o cargo na última terça-feira. Agora, a luta para evitar o rebaixamento está nas mãos de Ailton Silva.