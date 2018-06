Aimar deixa a aposentadoria para atuar com o irmão na Copa da Argentina

Quase três anos após anunciar sua aposentadoria dos gramados, o meia Pablo Aimar voltará a disputar uma partida profissional na próxima terça-feira. O veterano de 38 anos vai reforçar o pequeno Estudiantes de Río Cuarto, onde atua seu irmão Andrés, na primeira fase da Copa da Argentina, contra o Sportivo Belgrano San Francisco.

+ Diego Costa marca, mas Atlético leva virada do Sevilla na Copa do Rei

O próprio Aimar confirmou nesta quarta-feira a informação, depois de participar do treino do time da pequena cidade na província de Córdoba. O meia não atua desde que anunciou sua aposentadoria pelo River Plate, em 2015, e admitiu que esta deverá sua despedida oficial dos gramados.

"Vim para jogar um pouco da partida com meu irmão, neste campo. É lindo isto. Vou jogar pelo Estudiantes, muito provavelmente vai ser minha última partida e estou feliz que não seja um amistoso. A minha ideia era essa, jogar por algum objetivo. Sem desafios, não podemos existir", comentou.

Aimar foi um dos grandes nomes do futebol argentino no início dos anos 2000. Formado justamente nas divisões de base do River, o meia vestiu as cores de Valencia, Zaragoza, Benfica e Johor FC, da Malásia, antes de retornar ao clube de Buenos Aires. Atrapalhado por lesões, no entanto, praticamente não atuou nesta volta e foi obrigado a deixar os gramados.