Aimar é inscrito pelo River, mas volta ainda não é confirmada

O River Plate vinha negociando a volta do meia Pablo Aimar nas últimas semanas. O veterano de 34 anos, no entanto, se recupera de uma cirurgia e por isso se recusava a bater o martelo e selar o acordo. Com o fim do prazo para inscrição na Argentina na última quinta-feira, a diretoria do clube tomou uma medida desesperada e inscreveu o jogador mesmo sem sua confirmação.

Com isso, o River conta com o meia entre os inscritos junto à Associação do Futebol Argentino (AFA), mas não sabe se poderá contar com ele. O próprio Aimar deu o aval para que a inscrição fosse feita, mas ele mesmo admite que ainda não sabe se atuará pelo clube. Tudo dependerá de sua condição física.

"Não quero jogar uma partida e ficar três fora. Essa é a razão pela qual se estende a situação", declarou o jogador. "Para jogar no River, que é minha casa, não quero coisas medianas. Um dos maiores, o maior do país, te querer aos 35 anos (34, na verdade) é um desafio, não só um reconhecimento. Quero encarar isto em condições, não que me deem vantagens."

Neste domingo, o River estreará diante no Campeonato Argentino diante do Gimnasia, fora de casa. Para esta partida, Aimar está definitivamente fora. Seu aproveitamento para o resto da competição, no entanto, ainda é uma incógnita e ele mesmo faz questão de aumentar o mistério quando perguntado se está mais perto de aceitar ou recusar atuar pelo River: "Boa pergunta. Vou ver o que decido quando encostar a cabeça no travesseiro".

Aimar foi uma das grandes revelações do futebol argentino na década de 90, tendo atuado pelo River entre 1996 e 2000, período no qual conquistou cinco títulos nacionais com o clube. Sua contratação serviria para preencher a vaga deixada por Manuel Lanzini, meia que já atuou no Fluminense e foi vendido para o Al Jazira na última quinta.