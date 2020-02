Aimoré x Grêmio: onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Aimoré e Grêmio se enfrentam neste domingo pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) no estádio Cristo-Rei, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir Aimoré x Grêmio?

O torcedor pode assistir Aimoré x Grêmio ao vivo pelo canal Premiere e pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul) que também vão transmitir as partidas em seus sites e aplicativos. Uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

O Aimoré está no Grupo B do Campeonato Gaúcho e faz uma campanha ruim no torneio Estadual. Em quatro partidas disputadas, o time ganhou apenas um duelo e acumula três derrotas na competição. O Grêmio, por sua vez, está na vice-liderança do Grupo B com 9 pontos, atrás apenas do Caxias. A equipe venceu três partidas e perdeu apenas uma no Campeonato Gaúcho. A meta é manter o embalo no Estadual.