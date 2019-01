Aimoré x Grêmio: onde assistir ao vivo a partida pelo Gauchão

Aimoré e Grêmio jogam nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. As duas equipes estrearam com vitória no estadual. Veja a classificação do Campeonato Gaúcho.

Aimoré x Grêmio terá transmissão do canal pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado . As duas equipes estrearam com resultado positivo no Gaúcho. Fora de casa, a equipe de Renato Gaúcho goleou o Novo Hamburgo por 4 a 0 e o Aimoré bateu em casa o São José por 1 a 0.

Jogos da segunda rodada do Campeonato Gaúcho

Avenida x Brasil de Pelotas

Aimoré x Grêmio

Juventude x São José

São Luiz x Caxias

Novo Hamburgo x Veranópolis

Internacional x Pelotas