Ainda à procura de um esquema, Jorginho testa mudanças em treino do Flamengo

RIO - O técnico Jorginho aparentemente não vai seguir a cartilha da segurança para a partida de sábado contra o Boavista. Mesmo com poucos dias para implementar a sua visão tática, o novo treinador do Flamengo já testou mudanças no treino desta terça-feira, no Ninho do Urubu (zona oeste do Rio de Janeiro). Entre as novidades, as saídas de Alex Silva, Ibson e Rodolfo. Entraram Renato Santos, Renato Abreu e Carlos Eduardo. O volante Cáceres está com a seleção paraguaia.

Os próximos dias dirão se tais alterações serão mantidas até o fim de semana. Apesar de parecer que houve modificação significativa, a nova formação é muito semelhante a usada por Dorival Júnior no início da temporada - com Nixon e Rafinha abertos pelas pontas e com Hernane fixo no ataque.

"É treinador novo, filosofia nova. Começa tudo de novo. O Jorginho vai colocar a sua forma de jogar, vamos tentar nos adaptar rapidamente. Temos de nos reerguer na Taça Rio", comentou o meia Ibson.

Com a indefinição a respeito de quem vai gerir o Maracanã, o Flamengo renovou nesta terça um acordo com o Botafogo para a utilização do Engenhão em seus jogos como mandante. Há previsão de uma multa menor em caso de rompimento do contrato no segundo semestre.