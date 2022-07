'Ainda bem que não precisamos depender do árbitro', desabafa Gustavo Scarpa

O meia Gustavo Scarpa evitou criticar a arbitragem na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, nesse sábado. O palmeirense, contudo, disse que não achou pênalti de Danilo em Vina que resultou no gol do alvinegro.

"É estranho, mas ainda bem que fizemos um resultado que não precisamos depender do árbitro", afirmou Scarpa em entrevista ao canal Première ao deixar o gramado. "(Anderson) Daronco é muito bom, mas se não foi (pênalti), acho estranho", completou, ainda lembrando da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, quando o VAR não anotou impedimento de Calleri.

Leia Também Palmeiras bate Ceará e continua como único visitante invicto no Brasileirão

Além do lance que resultou no gol do Ceará, a arbitragem foi criticada por outros lances. No primeiro tempo, quando Gustavo Gómez empurrou Mendoza na área e nada foi marcado. No segundo tempo, Zé Rafael também foi tocado na perna dentro da área por um jogador do Ceará, mas a arbitragem nada marcou.

Scarpa ainda elogiou o desempenho do Palmeiras. "Time que quer ser campeão brasileiro não pode se contentar com empate, tem que conseguir vitória fora de casa", afirmou, lembrando que a equipe está invicta como visitante no Brasileirão.

Quem saiu bem aliviado de campo foi o meia-atacante Dudu. Autor do primeiro gol, ele não balançava as redes rivais desde 12 de junho na vitória sobre o Coritiba.

TRIO SUSPENSO

Três jogadores do Palmeiras que entraram com dois cartões amarelos conseguiram ser advertidos. Dessa forma, Marcos Rocha, Piquerez e Murilo não enfrentarão o Goiás no domingo (7), mas poderão encarar o Corinthians pela 22ª rodada do Brasileiro, dia 13 de agosto. O Palmeiras lidera isolado o Brasileiro após 20 rodadas com 42 pontos.

O próximo duelo do Palmeiras será contra o Atlético-MG, na quarta-feira, às 21h30, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores em reedição de mata-mata da temporada passada, na qual os comandados de Abel Ferreira levaram a melhor.