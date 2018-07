Ainda com dores, Ceni desfalca São Paulo contra o Atlético-MG

O São Paulo não vai ter Rogério Ceni em campo para o jogo contra o Atlético-MG, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O goleiro ainda sente dores no pé direito, por causa da ruptura do tendão tíbio-fibular sofrida no dia 28 de outubro, não foi a campo nesta segunda-feira e não tem prazo para retomar as atividades normais do clube. O retorno dele pode ser contra o Corinthians, no próximo domingo, na casa do rival.

O jogador de 42 anos sente dores, tem os movimentos limitados e, por isso, não conseguirá se recuperar a tempo do confronto. Com mais essa partida de ausência, goleiro terá então três jogos oficiais para fazer até a aposentadoria. Além do Corinthians, Ceni tem compromissos com o Figueirense, no Morumbi, e diante do Goiás, no Serra Dourada.

Antes do departamento médico confirmar a ausência do jogador por mais uma rodada, a diretoria havia reduzido o preço do ingresso para a partida contra o Atlético-MG. A arquibancada vai custar R$ 15 e a promoção tinha como objetivo atrair o torcedor para uma das últimas vezes em que o goleiro jogaria no Morumbi como atleta profissional do São Paulo. Agora, essa despedida ficou para o confronto com o Figueirense.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira pela manhã e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG em um treino que teve como destaque o atacante Luis Fabiano. Aos 35 anos e ainda sem renovar contrato com o clube, o jogador marcou oito vezes em atividade em campo reduzido que marcou o começo da semana de preparação do time para enfrentar os dois líderes do Campeonato Brasileiro. Luis Fabiano não deve continuar no São Paulo no próximo ano. Tem sondagens de clubes brasileiros e também de uma equipe chinesa.

A atividade desta segunda teve como baixas os zagueiros Lucão e Rodrigo Caio. A dupla participou de amistosos com a seleção olímpica em Recife e Manaus, ganhou folga e se reapresenta somente na terça-feira.