Ainda com dores, Barcos deve desfalcar Grêmio em casa

Sem se recuperar das dores nas costas, Barcos é desfalque praticamente certo no Grêmio para o jogo deste domingo, contra o Criciúma, na Arena Grêmio. O atacante foi poupado nos treinos desde quarta-feira e, sem estar completamente reabilitado, também ficou de fora das atividades deste sábado.

Sem o atacante, o técnico Luiz Felipe Scolari vai ficar entre Lucas Coelho e o jovem Ronan, do time sub-19, mas que treinou com o grupo principal no decorrer da semana. Em entrevista coletiva, na sexta-feira, Felipão não indicou quem seria o escolhido porque apostava no retorno de Barcos.

Além do atacante, o treinador perdeu o meia Alán Ruiz para este fim de semana. Com dores no músculo posterior da coxa direita desde o início da semana, o jogador já era desfalque certo para a partida desde terça.

Com estas duas baixas, Felipão deve escalar o Grêmio com Marcelo Grohe; Matías Rodriguez (Ramiro), Werley, Rhodolfo e Breno; Ramiro, Fellipe Bastos, Luan e Giuliano; Fernandinho e Lucas Coelho (Ronan).