Ainda com dores, Cássio volta a desfalcar o Corinthians nesta quarta

O Corinthians novamente terá Walter, e não Cássio como goleiro. O time treinou nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, sem a presença do titular da posição, que continua a sentir dores no ombro direito e será desfalque na partida desta quarta, contra o Cruzeiro. O confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil será disputado no Itaquerão.

A presença de Walter faz o técnico interino Fábio Carille repetir a escalação usada no último domingo, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, também virou baixa pelo problema no ombro, que o tirou mais cedo do treino desta terça. O goleiro sofreu uma pancada no local na última quarta, também pela Copa do Brasil, na partida em que o Corinthians eliminou o Fluminense.

No treino da tarde desta terça, Carille definiu o time com: Walter; Fagner, Balbuena, Yago e Guilherme Arana; Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero. O trabalho do treinador foi uma atividade tática somente com a presença dos titulares no gramado, em que o posicionamento e os lances de bola parada foram as ênfases principais.