Ainda com dores, D'Alessandro desfalca Inter contra o Atlético-MG O técnico Argel Fucks sonhava que a semana livre, apenas para treinamentos, pudesse recuperar o meia D''Alessandro a tempo. Mas não foi o que aconteceu. Nesta terça-feira, a comissão técnica do Internacional confirmou que o argentino será desfalque diante do Atlético-MG, na quarta, no Independência, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.