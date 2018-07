Ainda com dores, David Luiz diz que jogará nas quartas de final

Um dos principais jogadores da seleção brasileira neste sábado, o zagueiro David Luiz revelou que jogou com dores desde o início da partida contra o Chile, no Mineirão. O defensor precisou fazer tratamento intensivo nas últimas 24 horas para conseguir estar em campo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Eu não conseguia andar no treino. Mas falei que queria ir para o jogo. Tratei durante dois dias sem parar, acordei às 7 da manhã hoje para poder estar em campo", disse o zagueiro, que contou com o apoio do grupo para superar as dores. "Todos sabiam que eu estava em dificuldade, com muita dor, mas me deram muita força".

David Luiz revelou que começou a sentir dores nas costas justamente no treino de pênaltis, que acabou sendo útil neste sábado, contra os chilenos - o Brasil eliminou o rival pelo placar de 3 a 2 nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

"Ontem [sexta] no treino, a gente estava treinando penalidades. Quando eu fui cobrar que eu senti a dor nas costas. E hoje o Felipão perguntou se eu seria o primeiro e eu disse: ''Se aquela dor não me matou, é que era para eu cobrar hoje''", disse o jogador, um dos líderes da equipe.

Apesar das dores, ele avisou que quer estar em campo no confronto das quartas de final, contra Colômbia ou Uruguai, na próxima sexta-feira, em Fortaleza. "Se depender de mim, eu vou jogar", avisou.

O zagueiro contou ainda que Luiz Felipe Scolari já vinha dando atenção às penalidades desde o começo dos treinamentos, na Granja Comary. "A gente vem treinando penalidades desde o início. E hoje foi preciso. A gente é humilde, sabíamos que um dia esse treino seria útil".

David Luiz não se destacou neste sábado apenas com sua cobrança de pênalti certeira. Ele participou da jogada do primeiro gol da partida, quando era marcado por Jara dentro da área. No lance, a bola bate no chileno e entra contra as próprias redes.

O defensor brasileiro, contudo, argumentou que a bola também tocou em seu corpo antes de entrar. "A bola pega nele e depois pega em mim, na coxa. Mas é um gol do grupo, de bola treinada. A gente vinha treinando jogadas assim. Todo o merecimento, o gol, não é só do David Luiz, é do grupo. Coroou o trabalho que a gente vem fazendo".

Na sua avaliação, a seleção brasileira voltou a mostrar evolução na Copa do Mundo. E a pressão do empate, e das disputas da prorrogação e pênaltis, vão dar nova confiança e maturidade à equipe. "A gente está evoluindo muito, crescendo muito. Esses momentos nos dão maturidade. Mais uma etapa foi vencida, mas a guerra ainda não acabou", afirmou.

David Luiz também reconheceu o bom desempenho do time chileno no Mineirão. "Temos que parabenizar os jogadores do Chile, que tem uma imensa qualidade, o treinador também. Você consegue ver quando joga contra um time assim (de qualidade). Tivemos um erro de lateral na e saiu o gol (do Chile). O Chile é um time que pressiona sempre", ponderou.