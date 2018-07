Ainda com dores, Fred deve desfalcar o Fluminense O atacante e capitão do Fluminense, Fred, deve desfalcar a equipe mais uma vez. Segundo o técnico Abel Braga, um desequilíbrio muscular vai tirar o atleta do confronto contra o Náutico, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Fred havia passado os últimos dois dias na academia do clube fazendo reforço muscular.