Ainda com dores na coxa direita, Neymar volta a desfalcar o PSG

O técnico Unai Emery voltará a ter o desfalque de Neymar para escalar o Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o clube informou que o astro brasileiro segue sentindo um problema na coxa direita e, por isso, não estará em campo com o time diante do Guingamp, na quarta, em casa, pela Copa da França.

+ Após desabafo, técnico do PSG aconselha Lucas a 'procurar outro time'

Neymar ficou de fora do treino do PSG nesta terça e sequer foi relacionado para o confronto. O brasileiro já havia se ausentado, pelo mesmo motivo, do duelo de domingo diante do Lyon, quando a equipe parisiense foi derrotada por 2 a 1, pelo Campeonato Francês.

"O Neymar treinou na segunda-feira, mas não se sentiu bem no fim do treino. É uma sequência. Ele vai trabalhar gradualmente e jogar quando estiver 100%. Vamos ver hoje, mas eu não acho que estará pronto para quarta-feira. Não importa, é uma lesão pequena. Vamos ver como se sente", chegou a dizer Emery antes da atividade.

Quem também desfalcará o PSG na quarta-feira é o atacante Mbappé. O jogador ainda não se recuperou do choque com o goleiro Anthony Lopes no duelo diante do Lyon e, por mais que os exames tenham descartado qualquer lesão traumática, ficará de fora diante do Guingamp.

"Após 48 horas de tratamento, Mbappé ainda sofre de múltiplas lesões. Os muitos exames descartaram uma lesão traumática", explicou o clube. "Após o jogo de domingo, Mbappé nos disse que estava bem. Mas ele sofreu uma pancada dura", completou Emery.