Ainda com dores, Valdivia não viaja e deve desfalcar o Palmeiras

O meia Valdivia está praticamente descartado para a partida do Palmeiras contra o Internacional, sábado, às 19h30. O jogador ainda está com um edema na coxa esquerda e não vai viajar com a delegação que embarca para Porto Alegre nesta quinta-feira. A tendência é que ele só esteja apto para atuar no dia 7 de dezembro, diante do Atlético-PR, no Allianz Parque.

Valdivia vai continuar o tratamento na coxa esquerda nos próximos dias e não deve repetir o que fez diante do Coritiba, quando viajou depois do restante do grupo e conseguiu atuar 45 minutos. A boa notícia é que, embora não tivesse condições de jogar, o fato de ter atuado parte do jogo contra os paranaenses não agravou a lesão do jogador.

O edema aconteceu por causa de uma pancada que o jogador recebeu durante o amistoso contra a Venezuela, quando defendia a seleção chilena. Por conta disso, ele foi dispensado e não enfrentou o Uruguai.

Outro que também deve ficar de fora é o zagueiro Tobio. Ele ainda se recupera de dores musculares na coxa direita e dificilmente se recupera até sábado. Assim, ele também não deve viajar para Porto Alegre, mas estará apto na última rodada.

O Palmeiras é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, um a mais do que o Vitória, melhor time dentro da zona de rebaixamento. Após o jogo contra o Inter, o time alviverde se despede da competição contra o Atlético-PR, dia 7, às 17h, em sua nova casa.