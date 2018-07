Ainda de ressaca, Inter enfrenta Fluminense no Estádio Beira-Rio

Depois do fiasco que fez diante da Chapecoense, na última quinta-feira, perdendo de goleada por 5 a 0, o Internacional se prepara para entrar em campo contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última sexta-feira, a equipe colorada teve que treinar na casa do carrasco, a Arena Condá, em Chapecó (SC). Para o embate deste domingo, o técnico Abel Braga terá à disposição o volante Willians, mas não contará com Aranguiz - está à disposição da seleção chilena. Já Wellington, vindo de lesão, é dúvida.

Nilmar, que reestreou na última quinta, não deve começar jogando. A equipe colorada começou a rodada em terceiro lugar na tabela de classificação, com 47 pontos, vindo de duas derrotas.