Ainda é cedo para falar em alívio, observa o técnico do Real Madrid

Embora o desempenho do time tenha melhorado, é cedo demais para concluir que o Real Madrid deixou para trás os tropeços do início de temporada, afirmou o técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira.

O Real perdeu duas partidas do Campeonato Espanhol em seguida – para Real Sociedad e Atlético de Madri– antes de reagir com uma vitória de 5 x 1 sobre o Basel na Liga dos Campeões, na semana passada, e uma surra de 8 x 2 sobre o Deportivo La Coruña, no sábado.

Ancelotti, empenhado em integrar os novos contratados Toni Kroos e James Rodríguez no meio-campo e em arrumar uma defesa muito vazada, disse estar satisfeito com a maneira como os jogadores reagiram nos dois últimos jogos fora de casa.

Mas o italiano, em sua segunda temporada no clube, acrescentou que os campeões europeus ainda precisam de “mais um bom resultado para fortalecer a confiança e a consistência”.

“O resultado contra o Deportivo foi muito bom, mas pode ser enganador, porque ainda temos que aprimorar certos aspectos do nosso jogo”, disse Ancelotti em coletiva de imprensa, antecipando a partida de terça-feira da liga espanhola em seu campo contra o Elche.

“Tivemos o mesmo problema no ano passado, mas nosso jogo ofensivo está muito melhor”, acrescentou. “Temos que melhorar na defesa, mas acho que estamos em melhor forma do que nesta época no ano passado”, acrescentou.

O Real tomou nove gols em suas quatro últimas partidas, mas a fragilidade da zaga não será problema se jogadores como Cristiano Ronaldo e Gareth Bale mantiverem sua ótima forma na frente.

(Por Iain Rogers)