Ainda em busca da equipe ideal, Cruzeiro visita o São Paulo no Morumbi Ainda em busca do time ideal, o Cruzeiro visita o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo continua à procura de uma equipe consistente e promoverá novas mudanças.