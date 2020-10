Ainda em busca de um treinador, Corinthians encara Ceará em briga direta contra o rebaixamento

Enquanto a diretoria do Corinthians segue em busca de um treinador, o time visita o Ceará neste domingo, às 20h30, no Castelão, em briga direta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A equipe paulista está há três jogos sem vencer na competição e também sem muitas perspectivas de um novo comandante. O presidente Andrés Sanchez fez contato com alguns técnicos no mercado, mas ainda não encontrou o substituto para Thiago Nunes. Dunga foi o primeiro a ser procurado, mas devido a enorme rejeição que causou o suposto interesse, a negociação esfriou. Felipão é outro nome que tem sido especulado e também que gera polêmica por causa da identificação do treinador com o Palmeiras. Dorival Júnior e Diego Aguirre são outras opções disponíveis no mercado. Sylvinho, ex-lateral-esquerdo do clube, também estava na mira.

Em meio a esse impasse, a equipe tem um confronto complicado na tabela. O Ceará tem os mesmos 15 pontos e também tenta se distanciar das últimas colocações.

Para piorar a situação corintiana, Coelho ficou sem Danilo Avelar, que sofreu grave lesão no joelho. Por isso, o clube trouxe de volta o zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro. Ele já foi registrado na CBF e ficará no banco.

"Feliz em estar de volta. Infelizmente a causa não foi boa. Desejo muita força ao Avelar. Vou trabalhar bastante para ajudar meus companheiros e quero estar pronto para dar conta do recado", disse o zagueiro.

Quem assume a posição de titular na zaga é o uruguaio Bruno Mendez. As indefinições na equipe estão do meio-campo para frente. Sem criatividade e oferecendo pouco perigo ofensivo aos adversários nos últimos jogos, a tendência é que a equipe entre com uma formação diferente em relação ao empate com o Santos na quarta-feira.

Gabriel disputa vaga com Xavier, enquanto Camacho e Roni brigam pela outra posição de volante. Luan pode perder lugar para Mateus Vital na armação das jogadas. Na frente, Cazares e Boselli ainda aprimoram a parte física e devem seguir no banco. A tendência é que o trio seja formado por Léo Natel, Jô e Mantuan. Vale lembrar que Otero e Cantillo ficam de fora porque estão com as seleções da Venezuela e Colômbia, respectivamente

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X CORINTHIANS

CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinicius e Leandro Carvalho; Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton; Gabriel (Xavier), Roni (Camacho) e Luan; Léo Natel Jô e Mantuan. Técnico: Dyego Coelho (interino).

Árbitro: Anderson Daronco (RS).

Local: Castelão.

Horário: 20h30.

Na TV: Pay-per-view.