Ainda em busca do time ideal, São Paulo recebe o Guarani na capital

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira com várias dúvidas na cabeça do técnico André Jardine. Não é culpa do Guarani, oponente do jogo que começa às 21h, no Pacaembu. O foco está na semana que vem, quando o time viaja à Argentina para encarar o Talleres, pela Pré-Libertadores.

O problema é que o treinador tricolor ainda parece em busca da melhor formação, sensação reforçada pela derrota do último domingo, para o Santos (2 a 0), no primeiro teste efetivo da temporada. A defesa segue falhando em lances de bola aérea, o meio-campo com Jucilei e Hudson é lento na transição ao ataque, e Hernanes, a principal contratação do ano, ainda nem sequer estreou no Paulistão. Deve jogar seus primeiros minutos hoje, mas provavelmente vindo do banco de reservas.

As vitórias sobre Mirassol e Novorizontino, nas primeiras rodadas do Estadual, deram a falsa impressão de que o time já estava se encaixando às vésperas do principal compromisso do ano – o jogo de volta contra o Talleres está marcado para o dia 13, quando o Morumbi deverá ser reaberto ao público após passar por algumas reformas.

É possível que Jardine siga fazendo testes. O garoto Helinho, por exemplo, não foi bem no clássico e pode perder posição para Diego Souza ou até mesmo Antony, que acabou de ganhar a Copinha e foi reintegrado ao elenco principal, do qual já fazia parte desde o ano passado. Everton, que jogou as três partidas do Paulistão, inspira cuidados, dadas as seguidas lesões no segundo semestre de 2018, e pode ser preservado pela comissão técnica, assim como Nenê.

Vale lembrar que, antes do Talleres, o time ainda vai pegar o São Bento, domingo, também no Pacaembu, pela quinta rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Liziero, Hudson e Nenê (Helinho); Antony, Pablo e Diego Souza. Técnico: André Jardine.

GUARANI: Giovanni; Léo Príncipe, Ferreira, Diego Giaretta e William Matheus; Fabrício Costa e Ricardinho; Felipe Amorim, Rondinelly e Inácio; Diego Cardoso. Técnico: Osmar Loss.

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Pacaembu.

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores

NA TV: Pay-per-view.