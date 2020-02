Ainda em construção com Luxemburgo, Palmeiras recebe o Guarani pelo Paulistão

O Palmeiras que entra em campo para enfrentar o Guarani nesta quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, ainda é um time em construção. Será apenas o oitavo compromisso na temporada e os jogadores buscam uma adaptação ao estilo de jogo desejado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Veja onde assistir Palmeiras x Guarani.

O treinador já tem uma base titular, mas tem feito intervenções pontuais da equipe, seja por problemas de lesão ou observação, para encaixar uma peça ou outra. Nesta partida, por exemplo, os experientes Dudu e Bruno Henrique voltam nos lugares de Patrick de Paula e Gabriel Veron, respectivamente. Já Gabriel Menino ganha uma chance improvisado na lateral-direita pelas ausências de Marcos Rocha e Mayke.

"Ainda está bem no começo, foram apenas seis jogos no Paulista. O Luxemburgo está criando ainda uma filosofia, de quando perder a bola, recuperar o mais rápido possível", afirmou Dudu, que vai completar 300 partidas pelo Palmeiras contra o Guarani. "Nós estamos tentando assimilar isso o mais rápido possível. Com o decorrer dos jogos, vamos estar mais adaptados ao estilo de jogo dele."

Nos oito jogos desta temporada, o Palmeiras acumula cinco vitórias, dois empates e uma única derrota para o Red Bull Bragantino. Foram seis jogos pelo Paulistão e outros dois pela Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada ocorrido nos Estados Unidos, quando enfrentou Atlético Nacional, da Colômbia, e o New York City.

Após sofrer o primeiro revés em Bragança Paulista, o time alviverde venceu duas partidas consecutivas contra Ponte Preta (1 a 0) e Mirassol (3 a 1) e pode alcançar sua maior sequência positiva na temporada se superar o Guarani.

A equipe de Campinas será um bom teste para o time de Luxemburgo, já que soma nove pontos e lidera o Grupo D, onde está o Corinthians. O Palmeiras conquistou 13 pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo B. A liderança da chave é do Santo André, com 15. O Novorizontino está em terceiro, com nove.

Depois da partida desta quinta-feira, o treinador terá oito dias para trabalhar antes do próximo compromisso. O clássico com o Santos, agendado para o Pacaembu, acontece apenas no dia 29 de fevereiro. O período só com treinos será utilizado por Luxemburgo para realizar mais ajustes na equipe.

Gramado sintético

O jogo será o segundo do novo piso do Allianz Parque. Apesar de não ter tanta diferença para o gramado natural, o técnico do Guarani, Thiago Carpini, demonstra preocupação e espera que os jogadores possam se adaptar rapidamente. O Palmeiras, por exemplo, fez um treino no estádio nesta quarta-feira.

"A adaptação vai ter que ser mesmo ali no aquecimento e nos cinco minutos de início de partida. Temos de nos adaptar rápido. Que isso não sirva de muleta para nós. Que possamos nos adaptar durante o jogo de maneira mais breve possível. É mais um obstáculo que nós vamos ter de passar em busca do nosso objetivo", afirmou.

FICHA TÉCNICA:

: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano.: Vanderlei Luxemburgo.

GUARANI: Jefferson Paulino; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu; Deivid, Lucas Abreu, Igor Henrique e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Bruno Sávio. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO: Vinicius Furlan.

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Allianz Parque.